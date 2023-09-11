«Что? Где? Когда?» покажут на Первом канале 24 сентября

Первую игру покажут в 22:35 по московскому времени. Серия будет состоять из пяти игр, отметили на Первом.

Добившиеся лучших результатов команды смогут участвовать в Зимних играх, а также в Финале года.

Ранее бывшего участника телевикторины Ровшана Аскерова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента и назначили ему штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

