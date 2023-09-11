«Что? Где? Когда?» покажут на Первом канале 24 сентября
11 сентября 202321:07
Игры Осенней серии «Что? Где? Когда» на Первом канале в воскресенье, 24 сентября.
Первую игру покажут в 22:35 по московскому времени. Серия будет состоять из пяти игр, отметили на Первом.
Добившиеся лучших результатов команды смогут участвовать в Зимних играх, а также в Финале года.
Ранее бывшего участника телевикторины Ровшана Аскерова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента и назначили ему штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru