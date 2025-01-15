Глава Энергодара Сеновоз покинул свой пост
Глава города Энергодара Эдуард Сеновоз покинет свой пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, решение об отставке не было легким.
«Но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн "Росэнергоатом". Для их выполнения востребованы мои компетенции и опыт», — указал Сеновоз.
Команда администрации во главе с первым заммэра Максимом Пуховым продолжит работу по развитию Энергодара. В ближайшее время горсовет рассмотрит заявление Сеновоза об отставке и назначит исполняющего обязанности градоначальника.
Эдуард Сеновоз возглавлял Энергодар с декабря 2022 года.
Ранее глава администрации Старооскольского округа Белгородской области Андрей Чесноков оставил должность из-за перехода на другую работу, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Американской академии киноискусств опровергли сообщения об отмене «Оскара»
- Гонщик Афонькин устроил дебош в пермском аэропорту
- В Петербурге запретили публиковать фото и видео работы ПВО
- Россияне в новогодние праздники купили билетов на развлечения на 3 миллиарда рублей
- Генсек НАТО призвал альянс переключить мышление на военное время
- Глава Энергодара Сеновоз покинул свой пост
- АТОР: Турпоток из России на Маврикий в 2024 году вырос почти вдвое
- Мэр Львова сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры
- Умер актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко
- Пушилин: В Донецке построят новый аэропорт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru