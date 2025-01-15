Глава Энергодара Сеновоз покинул свой пост

Глава города Энергодара Эдуард Сеновоз покинет свой пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, решение об отставке не было легким.

«Но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн "Росэнергоатом". Для их выполнения востребованы мои компетенции и опыт», — указал Сеновоз.

Команда администрации во главе с первым заммэра Максимом Пуховым продолжит работу по развитию Энергодара. В ближайшее время горсовет рассмотрит заявление Сеновоза об отставке и назначит исполняющего обязанности градоначальника.

Эдуард Сеновоз возглавлял Энергодар с декабря 2022 года.

Ранее глава администрации Старооскольского округа Белгородской области Андрей Чесноков оставил должность из-за перехода на другую работу, напоминает RT.

