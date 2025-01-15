Мэр Львова сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры
15 января 202511:31
Мэр Львова (Западная Украина) Андрей Садовый заявил в своем Telegram-канале о повреждении энергетической инфраструктуры в Львовской области.
При этом градоначальник не уточнил, какая именно инфраструктура повреждена. Вместе с тем он отметил, что аварийных отключений электроэнергии во Львове нет.
Ранее Украина потребовала импортировать электроэнергию объемом свыше 13,4 тысячи мегаватт в час от Молдавии, Венгрии, Словакии, Румынии и Польши. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru