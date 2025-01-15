АТОР: Турпоток из России на Маврикий в 2024 году вырос почти вдвое

Турпоток из России на Маврикий в 2024 году вырос почти вдвое, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В этом году зафиксировано почти 30 тысяч визитов. Это очередной рекорд для российских туристов в сфере люксового отдыха. Показатель превысил значения 2023 года на 84%. В отрасли отмечают, что это «недешевое» направление, но более выгодное по цене, чем Сейшелы.