АТОР: Турпоток из России на Маврикий в 2024 году вырос почти вдвое

Турпоток из России на Маврикий в 2024 году вырос почти вдвое, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В этом году зафиксировано почти 30 тысяч визитов. Это очередной рекорд для российских туристов в сфере люксового отдыха. Показатель превысил значения 2023 года на 84%. В отрасли отмечают, что это «недешевое» направление, но более выгодное по цене, чем Сейшелы.

В 2024 году туристы совершили около 80 млн поездок по России

Турпоток российских отдыхающих на Мальдивы также поставил исторический рекорд в 2024 году — 225 205 визитов. Так, число посетивших Мальдивские острова россиян в минувшем году на 7,7% превышает показатели 2023 года.

Египет, Таиланд и даже ОАЭ не могут заменить российским туристам «лакшери» отдых на Мальдивах, поэтому турпоток в 2025 году вырастет еще на 15%, заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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