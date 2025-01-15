В Петербурге запретили публиковать фото и видео работы ПВО

Власти Санкт-Петербурга запретили публиковать кадры работы ПВО в городе. Соответствующее постановление, подписанное петербургским губернатором Александром Бегловым, опубликовано на сайте администрации.

«Запретить... по 31.12.2025 публикацию и распространение, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей... информации, фото- и видеоматериалов о применяемых на территории Санкт-Петербурга... средствах (системах) противодействия беспилотным воздушным, надводным и подводным судам и аппаратам», — говорится в документе.

Запрет касается и средств для противодействия беспилотному транспорту и другим автоматизированным комплексам, в том числе ПВО и РЭБ. Власти также запретили публиковать данные о последствиях нападений с применением беспилотников в Петербурге.

Кроме того, в Северной столице продлевается запрет на использование беспилотных воздушных судов на территории города, меры будут действовать до 31 декабря текущего года. При этом ограничения не распространяются на технику, применяемую органами власти, предприятиями гособоронзаказа, в интересах СМИ и киноиндустрии, в рамках спортивных мероприятий в отдельно утвержденных местах.

Ранее в Петербурге запретили парковку самокатов в центре города.

