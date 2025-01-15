Генсек НАТО призвал альянс переключить мышление на военное время

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны блока переключить мышление на военное время. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генсека, чтобы предотвратить войну, следует готовиться к ней. Рютте указал, что «пришло время переключить мышление».

«Это означает еще больше укреплять нашу оборону через увеличение расходов на оборону и оборонное производство», — подчеркнул генсек.

Ранее Рютте сообщил, что Североатлантический альянс увеличит военное присутствие в Балтийском море, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Марк РюттеНАТО

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