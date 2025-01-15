Генсек НАТО призвал альянс переключить мышление на военное время
15 января 202511:55
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны блока переключить мышление на военное время. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам генсека, чтобы предотвратить войну, следует готовиться к ней. Рютте указал, что «пришло время переключить мышление».
«Это означает еще больше укреплять нашу оборону через увеличение расходов на оборону и оборонное производство», — подчеркнул генсек.
Ранее Рютте сообщил, что Североатлантический альянс увеличит военное присутствие в Балтийском море, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гонщик Афонькин устроил дебош в пермском аэропорту
- В Петербурге запретили публиковать фото и видео работы ПВО
- Россияне в новогодние праздники купили билетов на развлечения на 3 миллиарда рублей
- Генсек НАТО призвал альянс переключить мышление на военное время
- Глава Энергодара Сеновоз покинул свой пост
- АТОР: Турпоток из России на Маврикий в 2024 году вырос почти вдвое
- Мэр Львова сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры
- Умер актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко
- Пушилин: В Донецке построят новый аэропорт
- Россиян призвали не ждать в 2025-2027 годах рекордной жары
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru