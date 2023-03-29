«Что было дальше?» с 1 апреля будет выходить на платформе «VK Видео»

Популярная в Рунете программа ранее выходила на YouTube-канале LABELCOM. Последний выпуск шоу был размещен на платформе в начале 2022 года.

«"Что было дальше?" возвращается после длительного отсутствия. Продюсеры проекта - Максим и Дарья Морозовы совместно с резидентами "ЧБД?" ... снова будут слушать истории гостей и угадывать, что было дальше», — отметили в ВК.

Зрители увидят новый выпуск с постоянными участниками шоу — комиками Нурланом Сабуровым, Алексеем Щербаковым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым — уже 1 апреля. Премьера состоится в сообществе «Что было дальше?» в соцсети «ВКонтакте» и на витрине «VK Видео».

