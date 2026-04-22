СМИ: Ужесточение налогового контроля за маркетплейсами сблизит их цены с офлайном
В России ужесточение налогового контроля за маркетплейсами приведет к сокращению ценового разрыва между интернет-площадками и розничной торговлей, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
В настоящее время товары в онлайне дешевле на 15–30%, однако, это преимущество может сократиться в два-три раза. С октября 2026 года маркетплейсы начнут ежемесячно передавать в ФНС данные об оборотах продавцов, а также проверять их деятельность и контролировать маркировку.
На этом фоне массового возврата покупателей в розничные магазины эксперты не ожидают — речь идет о замедлении темпов роста онлайн-торговли.
Ранее в ФАС указали на введённую Ozon платную услугу по размещению на карточке товара знака «Оригинал», который в действительности лишь создаёт иллюзию проверки на подлинность и не гарантирует достоверность сведений о товаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
