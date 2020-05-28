Члены Совфеда поголовно сдадут тест на коронавирус 31 мая

Члены Совета Федерации в воскресенье, 31 мая пройдут проверку на возможное инфицирование коронавирусом. Тест на COVID-19 они сдадут перед пленарным заседанием, которое намечено на 2 июня. Об этом РИА ФАН сообщил председатель комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Он уточнил, что анализы сенаторов проверят по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР), тест на антитела они уже сдавали. Соскобы из горла и носа у членов Совфеда будет брать в медпункте бригада врачей, принимая по одному. Результаты станут известны уже на следующее утро.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что пятеро законодателей переболели коронавирусом. Как рассказал Тимченко, они также собираются прийти на заседании верхней палаты парламента 2 июня.

Тесты на коронавирус в обязательном порядке сдают и депутаты Госдумы, включая спикера перед началом пленарных заседаний. COVID-19 был подтвержден у 6 народных избранников.

