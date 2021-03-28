Члены ОНК оценили медицинское обслуживание Навального в колонии

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области после жалобы заключенного Алексея Навального побывали в исправительной колонии (ИК) №2, чтобы оценить его обеспечение медикаментами. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

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«Сегодня мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания. В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома», - сообщил председатель ОНК Вячеслав Куликов.

Он также рассказал, что Навальный ходит самостоятельно и не высказывает других пожеланий, кроме обеспечения его обезболивающим препаратом, сообщает ТАСС.

Куликов также подтвердил, что заявка заключенного на «Диклофенак» официально зафиксирована.

Ранее Навальный, находящийся в покровской колонии во Владимирской области, заявил о "пытках бессонницей", а также об отказе сотрудников исправительного учреждения оказывать ему адекватную медицинскую помощь. Об этом написано на сайте Навального.

Напомним, Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:ЛекарстваКолонияАлексей Навальный
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