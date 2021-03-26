Навальный заявил о «пытках бессонницей» в колонии
Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в покровской колонии во Владимирской области, заявил о "пытках бессонницей", а также об отказе сотрудников исправительного учреждения оказывать ему адекватную медицинскую помощь. Об этом написано на сайте Навального.
На сайте указано, что он написал заявления генпрокурору РФ Игорю Краснову и главе ФСИН Александру Калашникову. Тексты заявлений также выложены в открытый доступ.
Навальный жалуется на то, что ему дают лишь таблетки и мазь "Ибупрофен" и не сообщают диагноз. Ранее об этом заявлял помощник политика Леонид Волков.
Во ФСИН в свою очередб заявили, что состояние здоровья Навального является "стабильным, удовлетворительным". Ряд деятелей культуры, правозащитников и представителей общественности подписали обращение к главе ФСИН, в котором попросили разобраться в сложившейся ситуации.
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