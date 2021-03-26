Евросоюз вновь призвал освободить Навального
Официальный представитель Внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Масралли заявила, что в ЕС обеспокоены состоянием здоровья находящегося в колонии Алексея Навального, сообщает РИА Новости.
Политик назвала тревожными сообщения об ухудшении состояния здоровья оппозиционера и отметила, что российские власти должны предоставить ему доступ к медицинской помощи, а также допустить к нему адвокатов.
Масралли добавила, что Евросоюз по-прежнему призывает российские власти освободить Навального провести расследование произошедшего с ним инцидента.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены реагировать на обращение жены осуждённого Алексея Навального Юлии к главе государства Владимиру Путину, которая в своём Instagram призвала освободить из колонии её мужа, жалующегося на проблемы со здоровьем.
Соратник Навального Леонид Волков заявил в своём Telegram, что Навальны сообщал о сильных болях в спине и ноге, однако получил только две таблетки ибупрофена. Во ФСИН ответили, что тюремные медики оценили состояние оппозиционера, как удовлетворительное.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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