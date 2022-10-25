Член СПЧ призвал провести проверку Росрезерва из-за обеспечения военнослужащих

Он заявил, что после обнаруженных проблем следует сделать выводы и дать оценку готовности государственной системы мобилизации, обороны и обеспечения тыла. Кабанов подчеркнул важность таких действий в условиях многократного роста стратегического значения Росрезерва.

Член СПЧ отметил отсутствие контроля за этой структурой, приведя в доказательство информацию из открытых источников, в частности, данные Счетной палаты. Кабанов убежден, что из этого следует наличие даже формальных поводов для проверок.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил о фактах отказа в кредитных каникулах добровольцам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

