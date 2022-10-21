Путин утвердил создание совета для обеспечения потребностей СВО
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, главой новой структуры назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
В состав совета вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников, вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и другие.
Ранее Путин объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе, отметив, что сложившиеся обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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