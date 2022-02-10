Читавшая стихи Хармса учительница была судима

Учительница одной из гимназий Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина, читавшая ученикам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса, ранее была судима, сообщает «РЕН ТВ».

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Женщина сменила фамилию, имя и отчество, чтобы устроиться на работу в школу. Ранее ее звали Симой Чингизовной Казимовой. Она была осуждена в 2008 году на два года условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Серафима Сапрыкина сообщила в соцсетях, что администрация гимназии 168 Центрального района Северной столицы в конце прошлого года принудила её уволиться после того, как она продекламировала ученикам десятого класса стихи советского писателя, поэта и драматурга Даниила Хармса. По словам учительницы, представитель администрации назвал его «врагом народа» и «пособником фашистов».

Учительница Санкт-Петербургской школы, уволенная за чтение школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, должна быть восстановлена в правах. Об это заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

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Фото: facebook.com/Серафима Сапрыкина
ТЕГИ:Учитель
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