Читавшая стихи Хармса учительница была судима

Женщина сменила фамилию, имя и отчество, чтобы устроиться на работу в школу. Ранее ее звали Симой Чингизовной Казимовой. Она была осуждена в 2008 году на два года условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Серафима Сапрыкина сообщила в соцсетях, что администрация гимназии 168 Центрального района Северной столицы в конце прошлого года принудила её уволиться после того, как она продекламировала ученикам десятого класса стихи советского писателя, поэта и драматурга Даниила Хармса. По словам учительницы, представитель администрации назвал его «врагом народа» и «пособником фашистов».

Учительница Санкт-Петербургской школы, уволенная за чтение школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, должна быть восстановлена в правах. Об это заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

