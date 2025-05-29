Читатели собрали более миллиона рублей на помощь ветеранам ВОВ

Речь идет о произведениях о Великой Отечественной войне, с покупки каждой из которых 50 рублей перечислялись в фонд.

В итоге один миллион рублей, собранный благодаря читателям, пойдет на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны: покупку современных слуховых аппаратов, удобных электрических колясок, средств для домашней реабилитации и другие медицинские нужды ветеранов.

Фонд «Память поколений» занимается медицинской помощью ветеранам с 2015 года и уже помог более 19 тысячам подопечным.

Кроме того, сеть книжных магазинов зафиксировала рост интереса к литературе о войне за период действия акции: по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество проданных книг увеличилось в 3,6 раза.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, с 1 октября в России повысят на 4,5% выплаты пенсионерам из числа военных и силовых структур.

