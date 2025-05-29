Читатели собрали более миллиона рублей на помощь ветеранам ВОВ
В рамках благотворительной акции сети книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» и фонда «Память поколений» было продано свыше 18 тысяч книг.
Речь идет о произведениях о Великой Отечественной войне, с покупки каждой из которых 50 рублей перечислялись в фонд.
В итоге один миллион рублей, собранный благодаря читателям, пойдет на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны: покупку современных слуховых аппаратов, удобных электрических колясок, средств для домашней реабилитации и другие медицинские нужды ветеранов.
Фонд «Память поколений» занимается медицинской помощью ветеранам с 2015 года и уже помог более 19 тысячам подопечным.
Кроме того, сеть книжных магазинов зафиксировала рост интереса к литературе о войне за период действия акции: по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество проданных книг увеличилось в 3,6 раза.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, с 1 октября в России повысят на 4,5% выплаты пенсионерам из числа военных и силовых структур.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru