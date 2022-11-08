Чистые улицы и безопасные дороги ждут москвичей грядущей зимой

В межсезонье все снегосплавные пункты города готовятся к наиболее ответственному для коммунального хозяйства столицы времени года — зиме: специалисты выполняют тщательное техническое обслуживание, включающее ремонтно-восстановительные и регламентные работы.

Москва в 2002 году стала первым мировым мегаполисом, в котором убранный с улиц снег утилизируют на специальных снегосплавных пунктах. Ранее его попросту сбрасывали в две главные водные артерии столицы — Москву-реку и Яузу. Предстоящей зимой на территории Москвы будут функционировать 56 снегосплавных пунктов (из них 35 пунктов Мосводоканала), готовых в форсированном режиме утилизировать до 555,6 тысяч кубометров снега в сутки.

Как же проходит обработка снега? Для начала снежная масса сбрасывается в приемный бункер, в котором установлены сепараторы-дробилки для измельчения снега. Затем его растапливают при помощи теплой сточной воды (ее температура — не ниже 10 градусов) и фильтруют от мусора и песка в снегосплавных камерах и/или песколовках.

После этого полученная смесь из талой и коммунально-бытовой и производственной сточных вод снова сливается в канализационный коллектор и отправляется на очистные сооружения. Они находятся в московских районах Печатники и Некрасовка (крупнейшие в Европе), в районе Южное Бутово и на территории Зеленоградского административного округа. Здесь вода проходит тщательную механическую и биологическую очистку (данная технология применяется на снегосплавных пунктах АО «Мосводоканал»; технологии других снегосплавов отличаются).

Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы заявили, что талые воды со снегоплавных пунктов составляют не более одной сотой от общего объема вод, принимаемых очистными сооружениями. Основная же масса — более 60% — приходится на сточные воды, поступающие непосредственно от москвичей. Эти данные были получены в 2021 году.

Сотрудниками Департамента регулярно проводятся исследования воды на предмет превышения предельной концентрации различных химических веществ. В частности, анализ воды, взятой из Москвы-реки в осенне-зимний период 2020-2021 гг., а также во время снеготаяния, показал, что концентрация хлоридов и натрия в водоеме находится ниже гигиенических требований. Также в пределах нормы находится содержание меди, цинка, свинца, молибдена, мышьяка и фторидов.

Общеизвестно, что из-за особенностей географического расположения столицы для борьбы с гололедом здесь применяются специальные противогололедные материалы в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения граждан и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». Также законодательно прописан порядок применения противогололедных материалов в Москве, список таких веществ, требования к их составу и нормы использования.

Для определения уровня воздействия противогололедных материалов на окружающую среду Департамент природопользования проводит с 2009 года мониторинг проб снега, почв, смывов с зеленых насаждений и вегетативных частей растительности вдоль трасс и на жилых пространствах. За сезон проводится более 1000 таких анализов.

Также в ведомстве подчеркнули, что выпадающий снег сокращает уровень взвешенных частиц в атмосфере. Динамика зависит от количества осадков и продолжительности их выпадения. Как отметили в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, при уровне снега более 5 мм концентрация пыли уменьшается на 40-50% и после этого не увеличивается на протяжении нескольких часов.

По данным Комплекса городского хозяйства, для борьбы со снегом на улицах столицы будет задействован весь парк коммунальной техники Москвы, а это 10,5 тысяч единиц техники. Вся она уже переведена на зимний режим работы. Поливомоечные автомобили, вакуумная подметально-уборочная и тротуароуборочная техника оборудованы навесным плужно-щеточным оборудованием, предназначенным для уборки снега, и распределителями противогололедных материалов. Основная часть имеющейся в распоряжении столичных властей техники применяется для уборки столичных улиц круглогодично, однако есть и техника, использующаяся лишь в зимний период. Это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и передвижные снегоплавильные установки. Также зимой в уборке будут задействованы 43 тысячи средств малой механизации.

