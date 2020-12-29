«Сергий - общественная проблема». Кураев оценил задержание экс-схиигумена

«Я сейчас сам нахожусь под патриаршим судом, но в этом вопросе я на стороне патриарха. Пример Сергия – это ярчайший образец того, что в советские времена называлось мракобесие, когда человек вещает некие тезисы, не только далекие от научных взглядов, но еще и разрушающие то, что людьми создавалось. В данном случае создавалась атмосфера более менее безопасной жизни, здоровой жизни, семейной жизни. Он начал с разрушения семейной жизни, ведь в его монастырь зачастую уходили женщины с несовершеннолетними детьми, а потом дошел до разрушения жизни церковной и в какой-то степени и общественной. Это частый феномен в нашей церковной жизни, но особое внимание в нему привлекло то, что он создавал вокруг себя парамилитарные образования, казачьи дружины, напрямую обращался к силовикам с призывами к восстанию из-за этой эпидемии, к восстанию ради несоблюдения санитарных норм, предписанных правительством. Поэтому он стал проблемой не отдельных людей, а стал общественной проблемой, поэтому реакция оказалась жесткой», - сказал Кураев.

Он добавил, что не помнит, кого бы еще так жестко задерживали по тем обвинениям, что были предъявлены Романову. При том, что монастырские строения находились в частной собственности и епархия не имела над ними никакой власти.

«Ему очень не повезло с глазами. Будь у него лицо и глаза добрее, ему было бы легче и защищаться, и стяжать защиту. А вот с лицом он не поработал. По известной поговорке человек после 40 лет сам в ответе за свою внешность. Не без злорадства могу отметить, вы уж извините, но человек, который учил распевать в монастыре советские песни и всячески превозносил товарища Сталина, встретился с тем, что при желании можно назвать «чекистскими традициями». С чем хотел – с тем и встретился», - сказал Кураев.

Ранее экс-схиигумену Сергию предъявили обвинение сразу по трем статьям УК: о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств.

