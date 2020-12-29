«Сергий - общественная проблема». Кураев оценил задержание экс-схиигумена
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал об уголовном преследовании опального священника.
В канун Нового года силовики устроили ночной штурм Среднеуральского женского монастыря, несколько месяцев назад фактически захваченного его основателем — бывшим схиигуменом и схимонахом Сергием (в миру Николай Романов). За скандальные проповеди отца Сергия судили церковные власти, однако их решениям он отказывался подчиняться.
Светские власти на протяжении нескольких месяцев тщетно пытались вызвать его на допрос: 65-летний религиозный деятель ссылался на риск заразиться COVID-19, хотя прежде отрицал «псевдопандемию». Терпение правоохранителей лопнуло к концу года, что совпало со сменой митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. Новый митрополит обещал «вникать и разбираться».
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, что задержание Сергия со штурмом не стало неожиданностью.
«Я сейчас сам нахожусь под патриаршим судом, но в этом вопросе я на стороне патриарха. Пример Сергия – это ярчайший образец того, что в советские времена называлось мракобесие, когда человек вещает некие тезисы, не только далекие от научных взглядов, но еще и разрушающие то, что людьми создавалось. В данном случае создавалась атмосфера более менее безопасной жизни, здоровой жизни, семейной жизни. Он начал с разрушения семейной жизни, ведь в его монастырь зачастую уходили женщины с несовершеннолетними детьми, а потом дошел до разрушения жизни церковной и в какой-то степени и общественной. Это частый феномен в нашей церковной жизни, но особое внимание в нему привлекло то, что он создавал вокруг себя парамилитарные образования, казачьи дружины, напрямую обращался к силовикам с призывами к восстанию из-за этой эпидемии, к восстанию ради несоблюдения санитарных норм, предписанных правительством. Поэтому он стал проблемой не отдельных людей, а стал общественной проблемой, поэтому реакция оказалась жесткой», - сказал Кураев.
Он добавил, что не помнит, кого бы еще так жестко задерживали по тем обвинениям, что были предъявлены Романову. При том, что монастырские строения находились в частной собственности и епархия не имела над ними никакой власти.
«Ему очень не повезло с глазами. Будь у него лицо и глаза добрее, ему было бы легче и защищаться, и стяжать защиту. А вот с лицом он не поработал. По известной поговорке человек после 40 лет сам в ответе за свою внешность. Не без злорадства могу отметить, вы уж извините, но человек, который учил распевать в монастыре советские песни и всячески превозносил товарища Сталина, встретился с тем, что при желании можно назвать «чекистскими традициями». С чем хотел – с тем и встретился», - сказал Кураев.
Ранее экс-схиигумену Сергию предъявили обвинение сразу по трем статьям УК: о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств.
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