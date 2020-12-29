Схиигумену Романову предъявили обвинение в склонении детей к самоубийству

Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило схимонаху Сергию обвинение в самоуправстве (ст. 330 УК РФ), склонении к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК (склонение более двоих человек к самоубийству организованной группой) и воспрепятствовании богослужении (ч. 3 ст. 148 УК РФ). Об этом пишет «Коммерсант».

Слушание по избранию меры пресечения назначено на 14:00 в Басманном суде Москвы. Адвокаты обвиняемого предположили, что следствие будет просить об аресте Сергия.

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Согласно постановлению, дело о склонении к самоубийству возбудидили на основании опубликованной в ютубе видеозаписи проповеди Сергия. По версии следствия, Романов публично призывал по меньшей мере 10 монахинь к самоубийству.



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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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