Схиигумену Романову предъявили обвинение в склонении детей к самоубийству

Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило схимонаху Сергию обвинение в самоуправстве (ст. 330 УК РФ), склонении к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК (склонение более двоих человек к самоубийству организованной группой) и воспрепятствовании богослужении (ч. 3 ст. 148 УК РФ). Об этом пишет «Коммерсант».

Слушание по избранию меры пресечения назначено на 14:00 в Басманном суде Москвы. Адвокаты обвиняемого предположили, что следствие будет просить об аресте Сергия.