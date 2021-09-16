Безопасность или политика? ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V»

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что наша вакцина ничуть не хуже западных аналогов.

«Наш "Спутник V" не хуже, чем "Pfizer" и "Moderna" - самые топовые, эффективные вакцины Запада. Мнение о вакцине складывается в разных странах довольно благоприятное, результаты по безопасности и эффективности, в том числе против штамма "дельта", очень хорошие. Статистика в Аргентине, в Венгрии очень красивая, правильная. При этом там очень строго смотрят, сколько побочек, какой процент привитых выработали иммунитет. В этих странах никто не будет играть на руку производителям вакцины. Очень хорошая вакцина получилась, очень безопасная и эффективная. Надо довести это дело до конца», - выразил уверенность профессор.

Напомним, что сейчас российский препарат признан более, чем в 70 государствах: от самых больших до миниатюрных. В августе положительное решение ЕС по сертификатам выдало Сан-Марино.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что основанием для признания Европой «Спутника V» могло бы стать достижение популяционного иммунитета в России.

«Несмотря на то, что «Спутник V» применяется почти в 70 странах, эпидемиологическая ситуация в мире меняется, и сейчас очень важно получить в самой России ту положительную динамику, на которую рассчитываем и мы, и производители вакцины, и те страны, которые уже достигли популяционного иммунитета. Это не только Сан-Марино, но и Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, в которой положительные отзывы о "Спутнике V"», - cообщил НСН Георгий Викулов.

При этом, по его словам, важным фактором при одобрении российского препарата может стать регистрация зарубежных вакцин от коронавируса в России.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что разработчики вакцины неоднократно отказывались предоставлять европейским регуляторам данные, необходимые для стандартной процедуры утверждения препарата на рынке. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг ту публикацию о проблемах с регистрацией вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.

Как отметили в пресс-службе РФПИ, материал основан «на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби».

Ранее президент России Владимир Путинзаявил о растущем интересе к «Спутнику V» за рубежом, несмотря на информационные вбросы и преднамеренную дискредитацию вакцины.

