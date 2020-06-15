Число жертв COVID-19 в России превысило 7 тысяч

Таким образом по состоянию на понедельник, 15 июня, общее число жертв коронавируса в стране возросло до 7091 человека.



За последний день диагноз подтвердился у 8246 человек, отмечает Ura.ru. В целом по России за время пандемии заболели более 537 тысяч человек, выздоровели более половины — почти 285 тысяч человек.



За последние сутки выздоровевшими были признаны 4489 человек, уточняет RT.

