Число жертв COVID-19 в России превысило 7 тысяч

В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 143 пациента. Таким данные привели в оперативном штабе.

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Таким образом по состоянию на понедельник, 15 июня, общее число жертв коронавируса в стране возросло до 7091 человека.

За последний день диагноз подтвердился у 8246 человек, отмечает Ura.ru. В целом по России за время пандемии заболели более 537 тысяч человек, выздоровели более половины — почти 285 тысяч человек.

За последние сутки выздоровевшими были признаны 4489 человек, уточняет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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