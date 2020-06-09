Число жертв COVID-19 в России перевалило за 6 тысяч

В России за минувшие сутки от коронавируса скончался 171 человек. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в стране превысило 6 тысяч (6142).

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При этом впервые с начала пандемии сравнялось общее число заболевших и выздоровевших — на 485 тысяч заболевших по состоянию на 8 июня приходится 242 тысячи выздоровевших. При этом за последние сутки коронавирус был подтвержден у 8595 человек, передает RT.

Больше всего новых случаев COVID-19 по-прежнему фиксируется в столице — 1 572, в Подмосковье прирост за стуки составил 739, в Санкт-Петербурге — 318.

Всего с начала пандемии в стране проведено более 13 млн тестов на выявление коронавируса,

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ФОТО: РИА Новости/Сутанта Адитья
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