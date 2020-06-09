Число жертв COVID-19 в России перевалило за 6 тысяч

При этом впервые с начала пандемии сравнялось общее число заболевших и выздоровевших — на 485 тысяч заболевших по состоянию на 8 июня приходится 242 тысячи выздоровевших. При этом за последние сутки коронавирус был подтвержден у 8595 человек, передает RT.



Больше всего новых случаев COVID-19 по-прежнему фиксируется в столице — 1 572, в Подмосковье прирост за стуки составил 739, в Санкт-Петербурге — 318.



Всего с начала пандемии в стране проведено более 13 млн тестов на выявление коронавируса,

