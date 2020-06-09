Число жертв COVID-19 в России перевалило за 6 тысяч
В России за минувшие сутки от коронавируса скончался 171 человек. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в стране превысило 6 тысяч (6142).
При этом впервые с начала пандемии сравнялось общее число заболевших и выздоровевших — на 485 тысяч заболевших по состоянию на 8 июня приходится 242 тысячи выздоровевших. При этом за последние сутки коронавирус был подтвержден у 8595 человек, передает RT.
Больше всего новых случаев COVID-19 по-прежнему фиксируется в столице — 1 572, в Подмосковье прирост за стуки составил 739, в Санкт-Петербурге — 318.
Всего с начала пандемии в стране проведено более 13 млн тестов на выявление коронавируса,
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Заразились
485 тыс.+8 595 / сут.
Умерли
6 142+171 / сут.
Выздоровели
242 тыс.+11 709 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru