«Посткоронавирусная» Россия существенно подорожает для туристов
COVID-19 не испугает россиян, желающих отдохнуть на курортах страны. Вопрос в том, не отпугнут ли цены.
Туристический сезон в России в этом году хоть и с опозданием, но состоится, заявили в правительстве. Там ждут, что регионы до 15 июня представят планы по открытию для туристов, а с 1 июля произойдёт перезапуск межрегионального внутреннего туризма. Это гораздо более оптимистичная картина по сравнению с той, которую прогнозировали ещё в апреле, заявила НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Коронавирус COVID-19 сам по себе не испугает россиян, уверена она.
«Мы считаем, что потенциальный спрос на внутренний рынок большой, существенно больше, чем реальные продажи и загрузка сейчас, но людям нужно больше информации о том, куда они могут поехать, и какие условия для комфортного отдыха созданы в регионах», - сказала Ломидзе.
Сейчас, по её словам, многие просто не понимают, что будет открыто в регионе, куда они собираются ехать отдыхать. Отчасти «виноваты» и новые требования: как писали СМИ, некоторые отказываются ехать в Сочи, когда от них требуют справки о прохождении теста на COVID-19.
Ещё одним препятствием могут стать цены. В условиях отсутствия заграничной альтернативы и повышенного спроса на внутренние направления, а также из-за вынужденного сокращения туристического сезона менеджмент отелей и гостиниц может поднять расценки на 20-30%, заявил «Известиям» вице-президент АТОР Александр Курносов. Отельеры учитывают и тот факт, что иностранных гостей в высокий сезон, то есть до сентября, они, вероятно, не увидят.
Между тем, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прогнозирует, что восстановление туристической отрасли в стране займёт полтора года, да и сам рынок сократится чуть ли не наполовину. Он отмечает, что в нынешней экономической ситуации многим гражданам не до отдыха.
В то же время очевидно, что необычная ситуация подтолкнёт к развитию внутреннего туризма. По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, у России «десятикратный потенциал роста», и сейчас есть возможность предложить гражданам конкурентные варианты комфортного и доступного отдыха именно внутри страны.
Как пишет «Вестник АТОР», власти намерены поддержать семейный туризм и туризм с детьми. Появятся льготные тарифы для туров с детьми, а Ростуризм подготовит специальные культурно-познавательные программы для детей. Чернышенко добавил, что одна из первоочередных задач — запуск новых внутренних маршрутов — например, в Калининградскую область, Хакасию, на Байкал, в Горный Алтай.
В АТОР также считают, что в этом году у туристов появятся новые уникальные возможности - «прочувствовать, распробовать отдых в тех местах, в которых раньше они не думали, или мечтали, но могли туда попасть», говорит Ломидзе.
Альтернатива в виде отдыха за границей у россиян, вероятно, появится ближе к концу лета. По имеющимся сведениям, Росавиация предложит возобновить полёты за границу с 15 июля. Однако на первых порах откроются только 15 стран, в доступе будут только регулярные рейсы преимущественно в столицы, говорят в туристической индустрии. В АТОР узнали, что авиасообщение прежде всего откроют с восемью столицами стран СНГ, с августа к ним добавятся рейсы в семь стран Юго-Восточной Азии, Европы и Ближнего Востока. По всей видимости, это будут не «туристические» рейсы по популярным направлениям. Полёты из России в пользующиеся спросом Грузию и Египет, как утверждают эксперты, могут возобновить только осенью.
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