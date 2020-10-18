Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,1 млн человек
Число жертв коронавируса нового типа в мире достигло в пятницу 1 100 364 человека. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации властей стран мира.
По его данным, всего в мире коронавирусом заразились 39 068 667 человек. Выздоровели 26 950 302 заразившихся. Больше всего случаев смерти зафиксировано в США (217 987). Далее следуют Бразилия (152 460) и Индия (112 161).
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 399 334 случаев заражения, выздоровели 1 070 576 человека, умерли 24 187.
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Заразились
1,4 млн+15 099 / сут.
Умерли
24 187+185 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 377 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru