Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,1 млн человек

По его данным, всего в мире коронавирусом заразились 39 068 667 человек. Выздоровели 26 950 302 заразившихся. Больше всего случаев смерти зафиксировано в США (217 987). Далее следуют Бразилия (152 460) и Индия (112 161).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 399 334 случаев заражения, выздоровели 1 070 576 человека, умерли 24 187.

