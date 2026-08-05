Семья Трампа стала новым владельцем игрового гиганта Electronic Arts

По его словам, отныне издатель FIFA, Battlefield, The Sims, Need for Speed и других компьютерных игр будет взаимодействовать напрямую с тремя новыми владельцами. Это суверенный фонд Саудовской Аравии, получивший 93,4% владения, а также американские компании Silver Lake и Affinity Partners. Главой последней является зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Стоимость сделки составила $55 млрд.

Как отметил Уилсон, новые партнёры разделяют видение и амбиции Electronic Arts.

«Вместе мы будем инвестировать, ускорять инновации и создавать следующее поколение игр и впечатлений для сотен миллионов геймеров», - заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Electronic Arts может перевыпустить легендарные игры The Sims 1 и The Sims 2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».