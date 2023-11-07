Число зарубежных турпоездок россиян выросло на 50% за девять месяцев

Число поездок за границу туристов из России за девять месяцев нынешнего года выросло в полтора раза к тому же периоду 2022 года. Такую статистику распространил Российский союз туриндустрии, ссылаясь на информацию Пограничной службы ФСБ РФ.

Всего отечественные туристы с января по сентябрь совершили более семи миллионов поездок за пределы страны. Совокупное число зарубежных поездок, не только с туристическим целями, увеличилось на 23% и составило 21 миллион.

При этом число туристических поездок остаётся в два раза меньше по отношению к допандемийному 2019 году (14,08 млн). Общий объём выезда со всеми целями тогда составил 35,2 миллиона.

Первая по популярности тройка туристических направлений осталась неизменной с 2022 года - это Турция (3,4 млн поездок), Объединённые Арабские Эмираты (922,6 тыс.) и Египет (739,2 тыс.). Лидеры спроса нарастили приём туристов из России к прошлогодним показателям. Прирост составил 24%, 68% и 50,7% соответственно.