Число зарубежных турпоездок россиян выросло на 50% за девять месяцев
Число поездок за границу туристов из России за девять месяцев нынешнего года выросло в полтора раза к тому же периоду 2022 года. Такую статистику распространил Российский союз туриндустрии, ссылаясь на информацию Пограничной службы ФСБ РФ.
Всего отечественные туристы с января по сентябрь совершили более семи миллионов поездок за пределы страны. Совокупное число зарубежных поездок, не только с туристическим целями, увеличилось на 23% и составило 21 миллион.
При этом число туристических поездок остаётся в два раза меньше по отношению к допандемийному 2019 году (14,08 млн). Общий объём выезда со всеми целями тогда составил 35,2 миллиона.
Первая по популярности тройка туристических направлений осталась неизменной с 2022 года - это Турция (3,4 млн поездок), Объединённые Арабские Эмираты (922,6 тыс.) и Египет (739,2 тыс.). Лидеры спроса нарастили приём туристов из России к прошлогодним показателям. Прирост составил 24%, 68% и 50,7% соответственно.
Далее по популярности следуют Таиланд (519,7 тыс.) и Китай (135,9 тыс.). Среди пяти стран СНГ, которые лидировали в прошлом году, четыре сохранили позиции - Армения (335,9 тыс.), Узбекистан (121,9 тыс.), Азербайджан (116,9 тыс.) и Казахстан (113,3 тыс.). Спрос на Киргизию резко упал и сейчас эта страна находится на 13 месте.
Как уточнил вице-президент РСТ Дмитрий Горин, рост турпотока из РФ демонстрируют те страны, куда выполняются прямые авиарейсы. На пограничном контроле с целью учёта регистрируется только первый пункт посадки самолета. Поэтому в статистику не попадают те страны, куда отечественные туристы добираются стыковочными рейсами. Таким образом, из рейтинга выпадают страны Европы, за исключением Сербии.
При этом по выезду со всеми целями лидирует Абхазия (4,6 млн поездок). Дажее идут Турция (4,59 млн) и Казахстан (2,3 млн).
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