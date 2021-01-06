Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Германии превысило 1,8 млн

За последние сутки в Германии выявили 21 237 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Таким образом, общее число случаев COVID-19 в России достигло 1 808 647, при этом 36 547 пациентов скончались.