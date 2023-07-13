«Непрофессионалы!»: Онищенко призвал наладить проверку детсадов после массовых отравлений

«Сегодня профессиональный уровень работников низкий, потому что у нас ликвидированы некоторые рабочие профессии. Что такое воспитатель детского сада? Их сейчас никто не готовит, приходят случайные люди. Люди, которые во главе их, тоже не знают ни санитарные нормы, ни пожарного законодательства. Поэтому надо внимательно посмотреть. Что касается вспышек отравлений и заболеваний, лето – много факторов. Но это системная проблема, ее надо внимательно анализировать, корректировать ту работу, которая проводится по проверкам», - отметил Онищенко.

В связи с этим Онищенко задался вопросом, как проводить реформу надзорных органов, которая направлена на снижение административной нагрузки на организации.

«Вчера было заседание правительства, на котором обсуждалась реформа надзорных органов. Конечно, работа там достаточно большая, но она не сопрягается с реальностью. Отмена надзорных мероприятий должна идти на фоне той работы, которая проводится с теми, кого проверяют», - добавил собеседник НСН.

Ранее десять подростков госпитализировали в Свердловской области после употребления алкоголя, которые детям купила девушка. Почетный адвокат России Людмила Айвар рассказала «Радиоточке НСН», что за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции грозит штраф до пяти тысяч рублей.

