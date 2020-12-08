Число заразившихся COVID-19 в России за все время эпидемии превысило 2,5 млн

За минувшие сутки в России выявили ещё 26 097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 2 515 009 человек.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 5 232. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область. Также в пятёрке Нижегородская область и Республика Карелия, пишет Свободная пресса.

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Между тем, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что строгое соблюдение ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса может привести к спаду заболеваемости в Москве после Нового года. Как пишет «Вечерняя Москва», он призывает ограничить массовые скопления людей, оставить из праздничных мероприятиях только новогодние фейерверки и дать россиянам «четкую инструкцию того, как стоит провести эти десять праздничных дней».

Онищенко призвал не «обжираться» перед телевизором, «а гулять на свежем воздухе в своем районе».


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ФОТО: РИА Новости
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