Число заразившихся COVID-19 в России за все время эпидемии превысило 2,5 млн

За минувшие сутки в России выявили ещё 26 097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 2 515 009 человек.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 5 232. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область. Также в пятёрке Нижегородская область и Республика Карелия, пишет Свободная пресса.