Число заражённых коронавирусом в России возросло за сутки

Между тем, инфицированные новым коронавирусом могут быть заразными больше месяца. Установлено, что патоген в дыхательных путях сохраняется до 37 дней, говорится в статье медицинского журнала The Lancet. \

Как отмечает Ura.ru, ученые пришли к такому выводу по результатам исследования медицинских записей и лабораторных данных 191 больного в Китае, включая 54 скончавшихся.

Таким образом, не исключено, что придётся пересмотреть сроки карантина, которые на сегодня составляет 14 дней.

Одна из самых непростых ситуаций складывается в Италии. Один из местных хирургов опубликовал душераздирающий пост в соцсетях о распространении эпидемии коронавируса, пишут «Дни.ру». По его словам, борьба с COVID-19 напоминает войну.

