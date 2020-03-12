Число заражённых коронавирусом в России возросло за сутки
Число инфицированных новым коронавирусом в Российской Федерации за последние увеличилось на 6 новых случаев. Четыре из них зафиксированы в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае. Такие сведения обнародовал оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19.
Таким образом, как отмечает Life.ru, общее количество заразившихся коронавирусом в России возросло до 34. По всему миру вирусом заразились уже 118 тысяч человек в 114 странах. Всемирная организация здравоохранения объявила накануне пандемию по COVID-19.
Между тем, инфицированные новым коронавирусом могут быть заразными больше месяца. Установлено, что патоген в дыхательных путях сохраняется до 37 дней, говорится в статье медицинского журнала The Lancet. \
Как отмечает Ura.ru, ученые пришли к такому выводу по результатам исследования медицинских записей и лабораторных данных 191 больного в Китае, включая 54 скончавшихся.
Таким образом, не исключено, что придётся пересмотреть сроки карантина, которые на сегодня составляет 14 дней.
Одна из самых непростых ситуаций складывается в Италии. Один из местных хирургов опубликовал душераздирающий пост в соцсетях о распространении эпидемии коронавируса, пишут «Дни.ру». По его словам, борьба с COVID-19 напоминает войну.
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