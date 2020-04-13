Число заражённых COVID-19 в России за сутки возросло на 2558 человек

Ранее НСН писала, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находится 141 тысяча человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Роспотребнадзора. Кроме того, специалисты подчеркнули, что в РФ было проведено более 1,3 млн тестов на COVID-19.

В свою очередь, директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович подчеркнула, что успешно бороться с коронавирусной инфекцией в России мешает, в частности, беспечность молодых людей, считающих, что они находятся вне группы риска. Попович подчеркнула, что даже у них бывают серьезные осложнения после перенесенной пневмонии COVID-19.

