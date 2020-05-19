Число зараженных COVID-19 в России вплотную приблизилось к 300 тысячам

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 9 263 новых случая заражения коронавирусом. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране. Таким образом общее число инфицированных достигло 299 941 человека, подчеркивает RT.

Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено в Москве — 3 545, ещё 898 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там зарегистрировано 453 инфицированных. Также в пятёрке Нижегородская и Свердловская области, подчеркивает Свободная пресса.

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Ранее НСН писала, что эпидситуация с коронавирусом в России наладится ближе к июлю. Такую точку зрения в эфире Первого канала озвучила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она подчеркнула, что в середине лета должно произойти улучшение ситуации с COVID-19. Кром того, по её словам, россияне «начнут освобождаться от карантина», отмечает Газета.ру.

Между тем, по словам Елены Малинниковой, в стране уже сейчас заметна тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. А если в ближайшее время вновь произойду плески, они не будут пиковыми, уверена инфекционист.

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ФОТО: pixabay.com
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