Число зараженных COVID-19 в России приблизилось к 100 тысячам

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России приблизилось к 100 тысячам и составило 99 399 человек. Как пишет РИА Новости, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране отметили, что за минувшие сутки в РФ было выявлено 5 841 инфицированных.

За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 972 человек, выздоровели более десяти тысяч пациентов, отмечает RT.

Добавим, наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции было зафиксировано в Москве — 2 220, ещё 686 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 290 инфицированных, пишет Свободная пресса.

Напомним, накануне, 28 апреля, в России было зафиксировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом.