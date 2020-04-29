Число зараженных COVID-19 в России приблизилось к 100 тысячам
Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России приблизилось к 100 тысячам и составило 99 399 человек. Как пишет РИА Новости, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране отметили, что за минувшие сутки в РФ было выявлено 5 841 инфицированных.
За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 972 человек, выздоровели более десяти тысяч пациентов, отмечает RT.
Добавим, наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции было зафиксировано в Москве — 2 220, ещё 686 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 290 инфицированных, пишет Свободная пресса.
Напомним, накануне, 28 апреля, в России было зафиксировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом.
Между тем, ранее НСН писала, что большинство россиян (65%) готовы поддержать российские власти при решении ввести жёсткий карантин из-за коронавируса. Такие данные показал опрос исследовательского центра Romir, проведённый по заказу Фонда развития гражданского общества.
В то же время 22% опрошенных считают действия федеральных властей слишком жёсткими и не видят необходимости ужесточать принимаемые меры.
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Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru