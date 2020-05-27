Число зараженных COVID-19 в России превысило 370 тысяч человек

За минувшие сутки в России было выявлено 8 338 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом общее число инфицированных в стране составило 370 680 человек, отмечает RT.

Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в Москве — 2 140, ещё 793 — в Подмосковье. Далее следует Санкт-Петербург, где 387 новых инфицированных, отмечает Свободная пресса.

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Ранее НСН писала, что курение сигарет и употребление других табачных изделий повышает риск заражения COVID-19 через рот. Кроме того, вредная привычка осложняет борьбу организма с заболеванием. Соответствующее предупреждение на своем сайте опубликовал Роспотребнадзор. В сообщении утверждается, что у курильщиков коронавирус чаще протекает в тяжёлой форме. Вдыхающие вторичный табачный дым люди столь же уязвимы к заражению, считают в Роспотребнадзоре.

Ранее с аналогичными заявлениями выступали и в Минздраве. Главный внештатный психиатр-нарколог министерства Евгений Брюн тогда отмечал, что курение в период пандемии COVID-19 может стать смертельно опасной привычной, поскольку снижает иммунитет.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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