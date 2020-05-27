Число зараженных COVID-19 в России превысило 370 тысяч человек

За минувшие сутки в России было выявлено 8 338 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом общее число инфицированных в стране составило 370 680 человек, отмечает RT.

Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в Москве — 2 140, ещё 793 — в Подмосковье. Далее следует Санкт-Петербург, где 387 новых инфицированных, отмечает Свободная пресса.