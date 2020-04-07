Число зараженных COVID-19 в Москве превысило 5 тысяч
За минувшие в сутки число заболевших коронавирусом в российской столице увеличилось на 697 человек. Таким образом, общее число заражений в Москве составило 5181, сообщает RT со ссылкой на данные оперативного штаба.
На втором месте по числу заболевших за сутки Санкт-Петербург (69), почти столько же случаев выявлено в Подмосковье (67). Далее следуют Брянская область (32) и Калининградская область (29).
В целом по стране по состоянию на 7 апреля зафиксировано 7497 случаев (+1154 за сутки) коронавирусной инфекции. 58 человек, у которых диагностировали COVID-19, скончались. Выздоровели 494 пациента, сообщает «Свободная пресса».
Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции пока нет только в четырех российских регионах: Туве, Камчатке, Ненецком автономном округе и Республике Алтай, отмечают «Известия».
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