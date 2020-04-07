Число зараженных COVID-19 в Москве превысило 5 тысяч

На втором месте по числу заболевших за сутки Санкт-Петербург (69), почти столько же случаев выявлено в Подмосковье (67). Далее следуют Брянская область (32) и Калининградская область (29).



В целом по стране по состоянию на 7 апреля зафиксировано 7497 случаев (+1154 за сутки) коронавирусной инфекции. 58 человек, у которых диагностировали COVID-19, скончались. Выздоровели 494 пациента, сообщает «Свободная пресса».



Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции пока нет только в четырех российских регионах: Туве, Камчатке, Ненецком автономном округе и Республике Алтай, отмечают «Известия».

