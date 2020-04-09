Мишустин: Из-за коронавируса будет серьезный удар по бюджету

По словам Мишустина, РФ в текущем году недополучит значительный объем доходов, в том числе нефтегазовые.

Премьер также отметил, что есть вероятность в будущем расширения мер по поддержке бизнеса. Он добавил, что правительство уже работает над предложениями по новым мерам поддержки предпринимателей. Он подчеркнул важность спланированного подхода к обеспечению региональных, местных и федерального бюджетов и помощи бизнесу.

Напомним, с 28 марта в стране прекратили работу организации общественного питания – кафе и рестораны, закрыты торгово-развлекательные центры, кинотеатры и театры, музеи и другие учреждения культуры.

