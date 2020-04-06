Число заболевших коронавирусом в России увеличилось почти на тысячу

В России зафиксирован рекорд по суточному приросту числа заболевших коронавирусом Covid-19, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. К утру 6 апреля выявлено 954 новых случая заражения, из них 591 в Москве, 82 в Московской области и 35 в Санкт-Петербурге.

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За минувшие отчётные сутки скончались два пациента с коронавирусом, выздоровел 51 человек, сообщили в оперативном штабе.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что ситуация с коронавирусом в России пока развивается по оптимистичному сценарию — взрывного роста пока нет.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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