Число заболевших COVID-19 в мире превысило 248 млн

Более 248 млн заражений коронавирусом зафиксировано по всему миру с начала пандемии. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Ученые США нашли неожиданный резервуар мутаций коронавируса

Число заболевших COVID-19 на планете достигло 248 080 479. При этом от вируса и его последствий скончались 5 021 452 человека, пишет «Свободная пресса».

Наибольшее число заражений зарегистрировано в США: 46 252 513 случаев коронавируса, отмечает RT. На втором месте по числу заболевших — Индия (34 321 025 случаев).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:СтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры