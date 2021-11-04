Число заболевших COVID-19 в мире превысило 248 млн
4 ноября 202109:56
Более 248 млн заражений коронавирусом зафиксировано по всему миру с начала пандемии. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Число заболевших COVID-19 на планете достигло 248 080 479. При этом от вируса и его последствий скончались 5 021 452 человека, пишет «Свободная пресса».
Наибольшее число заражений зарегистрировано в США: 46 252 513 случаев коронавируса, отмечает RT. На втором месте по числу заболевших — Индия (34 321 025 случаев).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru