Ученые США нашли неожиданный резервуар мутаций коронавируса

Исследователи из университетов Пенсильвании и Айовы обнаружили в Соединённых Штатах Америки сотни белохвостых оленей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Результаты исследования выложены на портале biorxiv.

Авторы работы предполагают, что коронавирусом этого типа парнокопытные заразились от людей. Затем он начал очень быстро распространяться среди животных. В период с апреля 2020 года по январь нынешнего ученые отбирали особей для тестирования в Айове. Оказалось, что до 80% из них были заражены.

При этом биологи пока не могут сказать, как именно коронавирус передался животным от человека. Эксперты опасаются, что передача вируса через распространенные виды животных в Северной Америке может еще больше затруднить борьбу с патогеном.

Случай, если дикие животные станут хранилищем для вируса и будут способны передавать его человеку — очень редкое и неблагоприятное событие, констатируют специалисты.

