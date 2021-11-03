Ученые США нашли неожиданный резервуар мутаций коронавируса
Исследователи из университетов Пенсильвании и Айовы обнаружили в Соединённых Штатах Америки сотни белохвостых оленей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Результаты исследования выложены на портале biorxiv.
Авторы работы предполагают, что коронавирусом этого типа парнокопытные заразились от людей. Затем он начал очень быстро распространяться среди животных. В период с апреля 2020 года по январь нынешнего ученые отбирали особей для тестирования в Айове. Оказалось, что до 80% из них были заражены.
При этом биологи пока не могут сказать, как именно коронавирус передался животным от человека. Эксперты опасаются, что передача вируса через распространенные виды животных в Северной Америке может еще больше затруднить борьбу с патогеном.
Случай, если дикие животные станут хранилищем для вируса и будут способны передавать его человеку — очень редкое и неблагоприятное событие, констатируют специалисты.
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