Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек

В Москве количество излечившихся от коронавируса выросло до 70 человек. Об этом проинформировала во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, за минувшие сутки еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы.