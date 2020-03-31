Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек
В Москве количество излечившихся от коронавируса выросло до 70 человек. Об этом проинформировала во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, за минувшие сутки еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы.
По словам Раковой, у всех, кто выписался, состояние здоровья медики оценивают как хорошее.
В Москве и Подмосковье самая напряжённая ситуация с распространением коронавируса. По данным на 30 марта, в столице отмечалось 1226 случая заражения, в области — 119. Для сравнения, на третьем месте Санкт-Петербург с 50 случаями, на четвёртом — Свердловская область с 24 случаями.
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