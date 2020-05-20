Число выздоровевших от COVID-19 в РФ за день впервые превысило число заболевших

В России впервые с начала пандемии количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

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За последний день в стране выписали 9262 пациента, тогда как заболели за сутки — 8764 человека. Таким образом общее число выздоровевших по состоянию на 20 мая составляет 85 395 человек. Больше всего пациентов за последние сутки выписали в Москве — 5440 человек.

В то же время за последние сутки скончались еще 135 человек, у которых был диагностирован COVID-19, передает RT. Всего за время пандемии, по официальным данным, умерли 2972 заболевших.

По состоянию на 20 мая, в России зафиксировано 308 705 случаев заболеваний COVID-19. По общему числу инфицированных РФ уступает только США — там зарегистрировано более 1,5 млн заболевших.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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