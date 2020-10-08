Число вылечившихся от COVID-19 в России превысило миллион

Более 1 миллиона человек в России вылечились от COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Там подчеркнули, что за минувшие сутки из больниц были выписаны 7 054 пациентов.

Также в оперштабе заявили, что за последние сутки в России зафиксировано 11  493 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших к утру 8 октября достигло 1  260  112 человек.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Также в пятёрке Ростовская и Нижегородская области, отмечает Свободная пресса.

В Москве 3323 новых заразившихся коронавирусом

Между тем, ранее стало известно, что в комитете Госдумы России по охране здоровья предложили выдвинуть учёных НИЦ имени Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», на Нобелевскую премию в 2021 году.

По словам зампреда комитета Леонида Огуля, вклад российских эпидемиологов в борьбу с пандемией трудно переоценить, и он должен быть отмечен мировым сообществом, пишет РИА Новости.


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ФОТО: pixabay.com
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