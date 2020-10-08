Число вылечившихся от COVID-19 в России превысило миллион

Более 1 миллиона человек в России вылечились от COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Там подчеркнули, что за минувшие сутки из больниц были выписаны 7 054 пациентов.

Также в оперштабе заявили, что за последние сутки в России зафиксировано 11 493 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших к утру 8 октября достигло 1 260 112 человек.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Также в пятёрке Ростовская и Нижегородская области, отмечает Свободная пресса.