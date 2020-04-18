Число въезжающих в Крым выросло на 40 процентов

Въездной поток из регионов России в Крым за последние сутки увеличился на 40 процентов. Об этом информирует «КрымИнфо» со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

По информации Пеньковской, основной транспортной артерией для приезжих стал Крымский мост.

«И в основном это — через Крымский мост, потому что поток в аэропорту и через железную дорогу практически не меняется», — сказала Пеньковская.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора напомнила об обязательном двухнедельном карантине и соблюдении режима самоизоляции для всех приезжих.