В Симферополе женщина ударила полицейского за разъяснение о самоизоляции
Жительница Симферополя, организовавшая нелегальную торговлю в центре города, ударила полицейского палкой по голове и сорвала с него погон во время разъяснительной беседы о правилах самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Крыму и Севастополю.
Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ о насилии в отношении представителя власти. Статья предусматривает наказание от штрафа в размере 200 тыс рублей до ограничения свободы вплоть до 10 лет. В пятницу 10 апреля глава республики Крым Сергей Аксенов заявил об ужесточении мер и увеличении штрафов из-за большого количества нарушителей режима самоизоляции.
В настоящий момент в Крыму 40 подтвержденных случаев COVID-19, все они находятся в удовлетворительном состоянии. Первый пациент здесь появился 21 марта в Евпатории.
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