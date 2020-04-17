В Симферополе женщина ударила полицейского за разъяснение о самоизоляции

Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ о насилии в отношении представителя власти. Статья предусматривает наказание от штрафа в размере 200 тыс рублей до ограничения свободы вплоть до 10 лет. В пятницу 10 апреля глава республики Крым Сергей Аксенов заявил об ужесточении мер и увеличении штрафов из-за большого количества нарушителей режима самоизоляции.

В настоящий момент в Крыму 40 подтвержденных случаев COVID-19, все они находятся в удовлетворительном состоянии. Первый пациент здесь появился 21 марта в Евпатории.

