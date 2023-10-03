Superjob: Число вакансий в IТ-сфере в России выросло на 10% за год

За год в России число вакансий в IT-сфере увеличилось на 10%, сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

Отмечается, что больше всего вырос спрос на специалистов в следующих сферах: разработка и программирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения, инжиниринг, информационная безопасность и аналитика.