Superjob: Число вакансий в IТ-сфере в России выросло на 10% за год
За год в России число вакансий в IT-сфере увеличилось на 10%, сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.
Отмечается, что больше всего вырос спрос на специалистов в следующих сферах: разработка и программирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения, инжиниринг, информационная безопасность и аналитика.
1 сентября российское правительство смягчило условия оформления льготных ипотечных займов для молодых IT-специалистов и отменило требования к уровню минимальной заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Ранее зарплата специалистов в Москве должна была составлять не менее 150 тысяч рублей. В кабмине подчеркнули, что новые правила позволят приобрести жилье на выгодных условиях большему числу работников отрасли, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский электромобиль «Атом» собрал 36 тысяч предзаказов
- Экс-сенатор Рыжков продолжит работу советником Матвиенко
- Турция начала крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране
- Superjob: Число вакансий в IТ-сфере в России выросло на 10% за год
- Следком заочно обвинил Буданова и трех украинских военачальников в терроризме
- Гладков сообщил об обстреле промзоны в белгородском Шебекино
- Марочко: Российские войска выжгли опорник ВСУ под Купянском
- В Белоруссии начались занятия по мобилизационной готовности
- РИА Новости: К берегу Сахалина вынесло сухогруз под флагом Либерии
- FT: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru