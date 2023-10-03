Superjob: Число вакансий в IТ-сфере в России выросло на 10% за год

За год в России число вакансий в IT-сфере увеличилось на 10%, сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

Отмечается, что больше всего вырос спрос на специалистов в следующих сферах: разработка и программирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения, инжиниринг, информационная безопасность и аналитика.

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1 сентября российское правительство смягчило условия оформления льготных ипотечных займов для молодых IT-специалистов и отменило требования к уровню минимальной заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Ранее зарплата специалистов в Москве должна была составлять не менее 150 тысяч рублей. В кабмине подчеркнули, что новые правила позволят приобрести жилье на выгодных условиях большему числу работников отрасли, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:It-специалистыКомпьютеры

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