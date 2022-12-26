Число увольнений и трудоустройств россиян достигло рекорда с июля по сентябрь

В июле-сентябре с крупных и средних российских предприятий уволились 3,24 млн россиян, а трудоустроились за такой же период 3,17 млн. Таковы итоги исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Отмечается, что это рекордные значения за последние десять лет.

По данным исследования, подавляющее большинство (78,2% или 2,5 млн человек) уволившихся покинули места работы по собственному желанию. По соглашению сторон трудовой договор расторгли 7,2% (234,8 тыс. человек), а увольнения коснулись 26,6 тыс. человек — это меньше 1%.

Основатель SuperJob пообещал оживление рынка труда после Нового года

Больше всего увольнений зафиксировано в торговле, здравоохранении, социальных услугах, обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении. При этом приток сотрудников отмечен в сферах образования, энергетики, ЖКХ и строительства.

Эксперты также фиксируют резкий рост числа граждан, находящихся в простое - на 67% или 239,8 тыс. человек.

Ранее президент и основатель SuperJob Алексей Захаров рассказал, что всплеск рынка труда в России начнется после новогодних праздников, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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