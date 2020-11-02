Число ушедших на карантин школ РФ сократилось до шести
2 ноября 202021:48
Число ушедших на карантин российских школ из-за коронавируса сократилось до шести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.
Отмечается, что в минувшую пятницу школ на карантине было 44. Таким образом, на карантине остаются 0,2% школ страны в четверых регионах страны.
Неделей ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что эпидемиологическая ситуация в школах страны «абсолютно управляемая».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- МВФ: Описать ситуацию в мировой экономике можно только русской буквой
- Число ушедших на карантин школ РФ сократилось до шести
- В России появится центр по борьбе с телефонным спамом и фишингом
- НКР: Азербайджан использует зажигательные ракеты в лесах
- СМИ: Евро-2021 могут провести в России
2 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru