Число ушедших на карантин школ РФ сократилось до шести

Число ушедших на карантин российских школ из-за коронавируса сократилось до шести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

Отмечается, что в минувшую пятницу школ на карантине было 44. Таким образом, на карантине остаются 0,2% школ страны в четверых регионах страны.

Неделей ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что эпидемиологическая ситуация в школах страны «абсолютно управляемая».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:КарантинШкола
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