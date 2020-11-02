Число ушедших на карантин школ РФ сократилось до шести

Число ушедших на карантин российских школ из-за коронавируса сократилось до шести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

Отмечается, что в минувшую пятницу школ на карантине было 44. Таким образом, на карантине остаются 0,2% школ страны в четверых регионах страны.

Неделей ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что эпидемиологическая ситуация в школах страны «абсолютно управляемая».

