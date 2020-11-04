Число умерших с подтвержденным COVID-19 в Москве превысило 7000

В столице с начала пандемии зафиксировано 7 004 погибших с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы в Telegram.

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Москва занимает первое место в России по количеству заразившихся COVID-19. Всего в столице зарегистрировано 439 355 случаев заражения.

За день зафиксировано 5 150 заболевших. За весь период справились с болезнью 321 679 заразившихся.

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ФОТО: РИА Новости
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