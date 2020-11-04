Число умерших с подтвержденным COVID-19 в Москве превысило 7000

Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»

Путин о Черномырдине: яркий и сильный человек, у которого он сам многому научился

«Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит» - цитаты Черномырдина

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