Число умерших с подтвержденным COVID-19 в Москве превысило 7000
4 ноября 202000:20
В столице с начала пандемии зафиксировано 7 004 погибших с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы в Telegram.
Москва занимает первое место в России по количеству заразившихся COVID-19. Всего в столице зарегистрировано 439 355 случаев заражения.
За день зафиксировано 5 150 заболевших. За весь период справились с болезнью 321 679 заразившихся.
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Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru