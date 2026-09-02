Число участников программы спортивного налогового вычета выросло на 25%
Число физкультурно‑спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, услуги которых позволяют россиянам получить социальный налоговый вычет за занятия спортом, в 2026 году достигло 5668 — рост составил около 25% по сравнению с 2025 годом (тогда в перечень входило 4517 участников). Об этом сообщила глава Национального фитнес‑сообщества Елена Силина.
По словам эксперта, расширение перечня напрямую увеличивает число граждан, которые могут воспользоваться вычетом по месту своих тренировок. Важную роль сыграла и новая модель формирования списка, действующая с 2026 года: теперь она в большей степени опирается на государственные реестры.
Востребованность вычета у населения также растёт. По данным ФНС, в 2025 году было подано 377,5 тыс. деклараций с заявленным вычетом за физкультурно‑оздоровительные услуги — на сумму 13,59 млрд рублей. Для сравнения: в 2024 году граждане подали около 291,7 тыс. деклараций на 8,99 млрд рублей.
Сейчас Минспорт России ведёт работу по формированию перечня на 2027 год. Ведомство направило письмо руководителям субъектов РФ с призывом принять меры для увеличения числа организаций и ИП в списке. Национальному фитнес‑сообществу предложено подключиться к информированию участников отрасли.
Напомним, спортивный налоговый вычет действует в России с 2022 года. С 2024 года процедуру получения вычета упростили: организация может передать сведения об оплате напрямую в ФНС, после чего заявление формируется в личном кабинете налогоплательщика. А с 2026 года вычет можно получить и за оплату занятий спортом родителей‑пенсионеров.
Ранее Силина в эфире НСН поддержала идею поощрения здорового образа жизни, но предостерегла от чрезмерного фокуса на количественных показателях вроде числа шагов или спортивных результатов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны: ПВО сбила 238 беспилотников ВСУ над Россией
- Аксенов объявил о продаже топлива в Крыму по четыре часа в сутки
- В Латвии у границы с Россией начались военные учения НАТО
- Врач объяснила причины массовой заболеваемости школьников в сентябре
- Иммунолог Викулов раскрыл, как не заболеть осенью гриппом
- ФАС проверит обоснованность розничных цен на сахар в России
- В Госдуме предупредили о рисках шуток при банковских переводах
- А как же пошлины? Как новый зерновой терминал в Суходоле поможет отрасли
- Психолог рассказала, почему вредно делать домашние задания через нейросети
- «К бабке не ходи!»: Новому Mitsubishi Pajero пообещали спрос у россиян