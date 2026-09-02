Число участников программы спортивного налогового вычета выросло на 25%

По словам эксперта, расширение перечня напрямую увеличивает число граждан, которые могут воспользоваться вычетом по месту своих тренировок. Важную роль сыграла и новая модель формирования списка, действующая с 2026 года: теперь она в большей степени опирается на государственные реестры.



Востребованность вычета у населения также растёт. По данным ФНС, в 2025 году было подано 377,5 тыс. деклараций с заявленным вычетом за физкультурно‑оздоровительные услуги — на сумму 13,59 млрд рублей. Для сравнения: в 2024 году граждане подали около 291,7 тыс. деклараций на 8,99 млрд рублей.



Сейчас Минспорт России ведёт работу по формированию перечня на 2027 год. Ведомство направило письмо руководителям субъектов РФ с призывом принять меры для увеличения числа организаций и ИП в списке. Национальному фитнес‑сообществу предложено подключиться к информированию участников отрасли.



Напомним, спортивный налоговый вычет действует в России с 2022 года. С 2024 года процедуру получения вычета упростили: организация может передать сведения об оплате напрямую в ФНС, после чего заявление формируется в личном кабинете налогоплательщика. А с 2026 года вычет можно получить и за оплату занятий спортом родителей‑пенсионеров.

Ранее Силина в эфире НСН поддержала идею поощрения здорового образа жизни, но предостерегла от чрезмерного фокуса на количественных показателях вроде числа шагов или спортивных результатов.

