Число смертей от коронавируса в РФ за сутки заметно выросло
За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 176 человек. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Это заметно больше, чем накануне — в четверг, 25 июня, сообщалось о 92 скончавшихся от COVID-19, напоминает RT. Таким образом, общее число летальных случаев в стране достигло 8781.
Всего за время пандемии коронавирусом в России заразились 621 тысяча человека, более половины (384 тысячи) скончались.
При этом в Москве эпидемия пошла на спад. За сутки зафиксировано 813 новых случаев, при этом у 20 процентов горожан сформировался иммунитет к COVID-19.
Исследование проходило в период с 5 июня по 18 июня. Участие в нем приняли более 90 тысяч жителей российской столицы, сообщает Ura.ru
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Заразились
621 тыс.+6 800 / сут.
Умерли
8 781+176 / сут.
Выздоровели
384 тыс.+8 988 / сут.
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