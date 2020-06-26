Число смертей от коронавируса в РФ за сутки заметно выросло

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 176 человек. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Описаны проявления вакцины против COVID-19 у добровольцев

Это заметно больше, чем накануне — в четверг, 25 июня, сообщалось о 92 скончавшихся от COVID-19, напоминает RT. Таким образом, общее число летальных случаев в стране достигло 8781.

Всего за время пандемии коронавирусом в России заразились 621 тысяча человека, более половины (384 тысячи) скончались.

При этом в Москве эпидемия пошла на спад. За сутки зафиксировано 813 новых случаев, при этом у 20 процентов горожан сформировался иммунитет к COVID-19.

Исследование проходило в период с 5 июня по 18 июня. Участие в нем приняли более 90 тысяч жителей российской столицы, сообщает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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