Число смертей от коронавируса в РФ за сутки заметно выросло

Это заметно больше, чем накануне — в четверг, 25 июня, сообщалось о 92 скончавшихся от COVID-19, напоминает RT. Таким образом, общее число летальных случаев в стране достигло 8781.



Всего за время пандемии коронавирусом в России заразились 621 тысяча человека, более половины (384 тысячи) скончались.



При этом в Москве эпидемия пошла на спад. За сутки зафиксировано 813 новых случаев, при этом у 20 процентов горожан сформировался иммунитет к COVID-19.



Исследование проходило в период с 5 июня по 18 июня. Участие в нем приняли более 90 тысяч жителей российской столицы, сообщает Ura.ru

